Krimi-Autorin : Donna Leon vermisst das Reisen nicht

Die US-amerikanische Schriftstellerin lebt in der Schweiz und fühlt sich dort auch in der Coronakrise gut aufgehoben. Sie erzählt, wie sie während der Pandemie ihre Zeit verbringt.

Genf | Die Krimi-Bestsellerautorin Donna Leon (78) vermisst in der coronabedingten Zwangspause das Reisen nicht. „Ich finde es sehr aufregend, ein weniger mondänes Leben zu leben“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei zwei, drei Stunden am Tag draußen unterwegs und genieße die Natur. Leon lebt seit einigen Jahren in einem kleinen Dorf im Engadi...

