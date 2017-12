Film von Aktan Arym Kubat : Drama aus Kirgistan: «Die Flügel der Menschen»

Der Protagonist Zentaur hadert in «Die Flügel der Menschen» mit der modernen Gesellschaft. In ihr dreht sich alles um Macht und Geld. Deswegen schleicht er sich nachts in die Ställe der Neureichen - aber nicht, um sie zu bestehlen.