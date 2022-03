Promi-show : Dreharbeiten für neuen Dortmunder „Tatort“ ohne Bönisch

Nach dem Serientod von Fernseh-Kommissarin Martina Bönisch sind Dreharbeiten für einen neuen Dortmunder „Tatort“-Krimi angelaufen. Zum Start des Drehs für die nächste Folge „Du bleibst hier“ ist Hauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) allerdings krankgeschrieben, wie der WDR am Freitag mitteilte. Seine langjährige Kollegin Bönisch (gespielt von Anna Schudt) war im Fall „Liebe mich“ - ausgestrahlt im Februar - in einer dramatischen Szene in Fabers Armen den TV-Tod gestorben.

WDR-Redakteur Frank Tönsmann sagte am Freitag am Rande eines Set-Termins: „Die Lücke, die Anna - und auch die Figur Bönisch - hinterlässt, ist gar nicht wirklich zu füllen.“ Das sei aber auch nicht der Ansatz. „Genauso wie die Figuren im „Tatort“ Dortmund werden wir weiter machen - mit guten Geschichten, mit Freude an der Arbeit, aber eben auch ohne de...

