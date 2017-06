«Tatort» : Drehstart für Almila Bagriacik mit Axel Milberg

vergrößern 1 von 1 Foto: Christine Schroeder 1 von 1

Drehstart für das neue Ermittler-Duo beim Kieler «Tatort»: Almila Bagriacik (26) steht erstmals als Kommissarin Mila Sahin und neue Kollegin von Kommissar Borowski alias Axel Milberg (60) vor der Kamera.

Bagriacik folgt auf Sibel Kekilli, die bisher die Kommissarin Sarah Brandt spielte und den «Tatort» auf eigenen Wunsch verlassen hat, um mehr Zeit für andere Rollen zu haben. Der TV-Krimi «Borowski und das Haus der Geister» wird bis 25. Juli gedreht. «Das ist alles sehr aufregend», sagte Bagriacik zum Drehstart. «Ich kann es kaum erwarten, zusammen mit dem Kieler «Tatort»-Team ermitteln zu dürfen, besonders mit Axel Milberg.»

Regisseur ist Elmar Fischer - für seinen Thriller «Unterm Radar» gab es einen Emmy. Das Buch schrieb Marko Wiersch («Der Fall Barschel»).

Der Sendetermin voraussichtlich im nächsten Jahr steht noch nicht fest. Bagriacik, in Ankara geboren und in Berlin aufgewachsen, stand erstmals in «Die Fremde» (2010) vor der Kamera. Sie wurde unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 für die Hauptrolle der Semiya Simsek in der ARD-Spielfilm-Trilogie über die NSU-Morde ausgezeichnet.

28.Jun.2017 | 17:16 Uhr