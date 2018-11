Neue Fälle : Drei Münster-«Tatorte» im kommenden Jahr

Kommissar Thiel und Professor Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers) ermitteln wieder. Nach nur einer «Tatort»-Folge dieses Jahr sollen es 2019 mehr geben.

von dpa

14. November 2018, 11:09 Uhr

Fans des mit Abstand beliebtesten «Tatort»-Teams haben sich dieses Jahr mit nur einem einzigen neuen Krimi begnügen müssen, kommendes Jahr können sie aber mit drei neuen Fällen rechnen.

«Für 2019 sind drei "Tatorte" aus Münster geplant - einer im Frühjahr, voraussichtlich im März, und zwei im Herbst/Winter», bestätigte eine Sprecherin des zuständigen Westdeutschen Rundfunks (WDR) der Deutschen Presse-Agentur.

Einen dieser Fälle mit Kommissar Thiel und Professor Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers) lässt der WDR seit Dienstag und noch bis 13. Dezember drehen, wie es in einer Mitteilung hieß. In dem Film mit dem Arbeitstitel «Dann steht der Mörder vor der Tür», der kurz vor Weihnachten spielt, «meldet sich ein mysteriöser Anrufer und behauptet, Kommissarin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) in seiner Gewalt zu haben».

In einem anderen bereits im September und Oktober gedrehten Fall mit dem Arbeitstitel «Spieglein, Spieglein» wird am Morgen eine Tote gefunden, die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) zum Verwechseln ähnlich sieht. Es bleibt nicht die einzige Leiche, die einen Doppelgänger zu haben scheint, hieß es damals in einer Mitteilung. «Thiel und Boerne sind sich einig: Hier ist ein Serienmörder am Werk. Hat er es am Ende auch auf sie abgesehen?»

Der einzige Münster-«Tatort» des Jahres 2018 mit dem Titel «Schlangengrube» war am 27. Mai im Ersten zu sehen. Mit im Schnitt 12,16 Millionen Zuschauern handelt es sich unter den vielgesehenen ARD-Sonntagskrimis um den meistgesehenen.