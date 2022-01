Dschungelcamp 2022 : Dschungelcamp-Start: Wie Corona die Show verändert

Nach der vergangenen Notausgabe beginnt heute wieder ein richtiges Dschungelcamp. Wer liefert ab, wer langweilt - und wer scheidet noch alles wegen Corona aus? Wir berichten live.

21. Januar 2022, 19:19 Uhr

Die Corona-Pandemie ist noch immer nicht vorbei, aber zumindest RTL beendet die Corona-Pause. Nach der Notausgabe im vergangenen Jahr inszeniert der Sender in diesem Jahr wieder ein reguläres Dschungelcamp. Die 15. Staffel ist nach Südafrika ausgewichen - nur um jetzt ausgerechnet dort gedreht zu werden, wo die Omikron-Variante entdeckt wurde.

Seinen ersten Corona-Zoll hat das Format schon geleistet: Die Kandidatin Christin Okpara tritt wegen Unstimmigkeiten beim Impfstatus gar nicht erst an; und Lucas Cordalis, Sohn und natürlicher Thronerbe des allerersten Dschungelkönigs, darf wegen eines positiven Coronatests auch nicht mitmachen. Wer hat jetzt noch das Zeug zum Sieg? Wie berichten noch am Premierenabend an dieser Stelle.

Wie verändert Corona die Show?

Das erste Dschungelcamp unter Corona-Bedingungen bringt viel Neues: Der Wasserfall in Südafrika ist echt. Das Hodenmahl kommt vom Warzenschwein. Und die notorischen Grabscher fragen jetzt vor jeder Umarmung, ob sie auch anfassen dürfen. Na komm schon, wir sind doch getestet! Und diesmal wartet man nicht mehr, wer zuerst rausfliegt – sondern ob Lucas Cordalis noch einziehen darf. Selbst die Wahrnehmung der Stars ist bis in die kleinsten Geste hinein verändert. Über das Dauerschniefen von Harald Glööckler hätte man vor zwei Jahren noch launige Koks-Gags gemacht. Jetzt wirkt es eher infektiöös.

Sendtermin: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus” startet am Freitag, 21. Januar 2022, danach täglich um 22.15 Uhr und immer auch im Dschungelcamp-Stream bei RTL+.

Diese Kandidaten ziehen ins Dschungelcamp 2022

Harald Glööckler,

Filip Pavlovic,

Tina Ruland,

Eric Stehfest,

Manuel Flickinger,

Anouschka Renzi,

Linda Nobat,

Tara Tabitha,

Janina Youssefian,

Peter Althof,

Jasmin Herren.