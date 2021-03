Castingshow : „DSDS“: Thomas Gottschalk springt für Dieter Bohlen ein

Dieter Bohlen hat sich für das „DSDS“ Finale krank gemeldet - nun springt Thomas Gottschalk für den Pop-Titan ein. Seine Begründung ist bemerkenswert.

Köln | Wetten, dass...man damit nicht gerechnet hat: Showmaster Thomas Gottschalk (70) nimmt in den diesjährigen Final-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ den Platz von Chef-Juror Dieter Bohlen (67) ein. Das kündigte RTL an. Bohlen hatte seine Teilnahme an dem Halbfinale und dem Finale der Sendung abgesagt. Der Pop-Titan hatte sich krank gemeldet....

