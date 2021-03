Schlager-Star : „Ein bisschen Aroma“ - Roger Whittaker wird 85

Er war Dauergast in der ZDF-Hitparade und sang bei der Goldenen Hochzeit eines ehemaligen US-Präsidenten. Roger Whittaker wurde oft als Schnulzensänger abgetan, doch seine Karriere ist beeindruckend.

London | Wer in den 1970er und 80er Jahren groß geworden ist, hat die Musik von Roger Whittaker vielleicht eher unfreiwillig gehört. Seine Songs liefen bei den Eltern oder Großeltern. Häufig war der britische Sänger mit der sanften Baritonstimme aber auch in der ZDF-Hitparade und in anderen TV-Unterhaltungsshows zu Gast. Wohlfühl-Schlager und eingängige Bal...

