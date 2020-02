Einschaltquoten : «Ein starkes Team» holt den Quotensieg

Krimi war am Samstagabend angesagt. Aber auch Thekla Carola Wied fand ein Millionen-Publikum.

Avatar_prignitzer von dpa

02. Februar 2020, 10:35 Uhr

Eine der ältesten Krimireihen im deutschen Fernsehen hat sich am Samstagabend bei den Fernsehzuschauern durchgesetzt. 6,62 Millionen Menschen sahen im ZDF zur besten Sendezeit «Ein starkes Team: Parkplatz» mit Florian Martens und Stefanie Stappenbeck. Das entsprach einem Marktanteil von 21,8 Prozent.

Die ARD setzte auf Thekla Carola Wied als mürrische Mutter in der Komödie «Zum Glück gibt's Schreiner». Dafür entschieden sich 5,06 Millionen Zuschauer, was dem Ersten eine Quote von 16,7 Prozent brachte. Zuvor sahen allein im Ersten 6,75 Millionen die «Tageschau» (24,3 Prozent).

Die Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) hatte 3,43 Millionen Zuschauer (11,6 Prozent). Den Science-Fiction-Film «Die Tribute von Panem - The Hunger Games» auf Sat.1 sahen 0,91 Millionen (3,3 Prozent). ProSieben zeigte die Show «Schlag den Star», was 1,96 Millionen Menschen interessierte (8,1 Prozent).

Eine Folge der Actionserie «MacGyver» lief auf Kabel eins mit 0,74 Millionen vor den Fernsehern (2,5 Prozent). Der Klassiker «Und täglich grüßt das Murmeltier» hatte auf RTLzwei 0,93 Millionen Zuschauer (3,1 Prozent). Die Doku «Entgleist - Jugendliche im Ausnahmezustand» sahen auf Vox 0,60 Millionen, was einer Quote von 2,4 Prozent entsprach.