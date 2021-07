Schauspielerin : Eine Deutsche in Hollywood: Diane Kruger wird 45

Sie begann ihre Karriere als Model in Paris, als schöne Helena wurde sie durch den Film „Troja“ berühmt. Mit Fatik Akin hat Diane Kruger 2017 die nächste Stufe des Erfolgs genommen. Jetzt wird sie 45.

Berlin | Diane Kruger hat gerade das Filmfestival in Cannes besucht - und für Gesprächsstoff gesorgt. Allerdings nicht wegen ihrer schauspielerischen Leistung in einem neuen Film, sondern wegen ihres Kleids. Sie trug auf dem roten Teppich einen Neckholder von Armani Privé und ließ tief blicken. Für die Schauspielerin scheint es also nach der erzwungenen Cor...

