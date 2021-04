TV-Tipp : „Eine Familie unterm Hakenkreuz“ bei Arte

Im Krieg will Helmut Machemer besonders tapfer sein. Denn seine Frau Erna hat jüdische Wurzeln und der Soldat will erreichen, dass Adolf Hitler seine Familie für „deutschblütig“ erklärt. Ein Film auf Arte gibt Einblicke in eine ungewöhnliche Familiengeschichte.

Stadtlohn | Als Erna und Helmut sich treffen, ist es die große Liebe. Es ist das Jahr 1929 und die Zukunft scheint rosig. „Wenn ich abends mich schlafen lege, breite ich meine Arme aus vor Sehnsucht und muss sie doch wieder schließen, ohne dich zu umarmen“, schreibt Helmut Machemer in einem Liebesbrief. Und seine Liebste schwärmt: „Du hat mich glücklich gemach...

