Neue ARD-Reihe : Eine Hommage an Unterhaltungskünstler

26.Sep.2017 | 15:42 Uhr

Carolin Kebekus widmet Jürgen von der Lippe eine Hommage, Kai Pflaume verneigt sich vor Dieter Hallervorden - und das Erste macht daraus eine neue Unterhaltungsreihe mit jeweils 45-minütigen Folgen.

Die Idee: Ein Prominenter feiert einen Kollegen. Dabei soll die persönliche Beziehung und Verbindung zwischen beiden im Vordergrund stehen, wie das Erste mitteilte: «Was macht diesen so einzigartig? Was bewundert man besonders, was schätzt man gerade an ihr oder ihm?» Premiere ist am Donnerstag, 9. November (23.30 Uhr).

Den Auftakt macht «Kebekus feiert Jürgen von der Lippe». Er sei für sie einer der größten, wenn nicht der größte Komiker dieses Landes, sagte Kebekus. Für ihre Hommage taucht sie für 45 Minuten in die Archive des Humors ein, kommentiert und präsentiert ungewöhnliche und witzige Ausschnitte aus dem Lebenswerk ihres Kollegen.

Die Sendungen sind dem Ersten zufolge ein unterhaltsamer Bilderbogen über große Humor- und Unterhaltungskünstler von Heinz Erhardt bis Otto Waalkes.