Stones-Gitarrist Ron Wood wird 70 : Er wollte immer in die Band

vergrößern 1 von 1 Foto: Foto: Bernd Weißbrod 1 von 1

Dunkler fransiger Schopf, enge Röhrenjeans, verschmitztes Grinsen: Seit 1973 hat sich Ron Wood nicht verändert.

Nur seinem zerfurchten, holzschnittartigen Gesicht sieht man das halbe Jahrhundert Rockgeschichte an. Das erste Mal sah er die Stones 1964 beim Richmond Jazz and Blues Festival. Dem „Guardian“ verriet er, dass er dachte: „Eines Tages werde ich in der Band sein.“ Aber bis dahin dauerte es noch: Zuerst spielte er Bass und Gitarre bei The Birds, der Jeff Beck Group und The Faces mit Rod Stewart.

Mick Jagger – so erzählt Wood – habe immer wieder versucht, ihn zu ködern, um Stones-Gitarristen Mick Taylor zu ersetzen: „Er sagte: ,Wenn ich richtig verzweifelt bin, kann ich dich anrufen?‘ Und ich sagte: ,Ja.‘ Ein Jahr später klingelte er und sagte: ,Ich bin verzweifelt.‘ Und The Faces hatten sich gerade aufgelöst. So kam das.“

Seit mehr als 40 Jahren ist Wood Mitglied der Stones: Erst als Angestellter mit Monatslohn, so dass er mehrmals pleite geht, denn er wird nur bezahlt, wenn sie touren. Seit 1993 ist er vollwertiges Mitglied mit Gewinnbeteiligung. Trotzdem gilt er immer noch als der „Neue“.

Heute wird der Rockstar 70, nur zwei Tage nach dem ersten Geburtstag seiner Zwillingstöchter Gracie und Alice. Sie stammen aus seiner derzeitigen Ehe mit der 31 Jahre jüngeren Sally Humphreys. Er hat außerdem vier erwachsene Kinder aus früheren Beziehungen.

Geboren am 1. Juni 1947 als Ronald David Wood in der Nähe Londons wächst er in einer Roma-Familie auf – auf Schleppkähnen und in Sozialwohnungen. Mit neun spielt er Washboard in der Skiffleband seiner Brüder. Mit vierzehn fängt Wood an zu trinken – in den 70ern steigert er sich zu mehreren Flaschen Guinness, Wodka und Sambuca pro Tag. Drogen kommen dazu – Kokain, Crack, alles außer Spritzen; seine Nasenscheidewand ist schon lange aus Plastik. Entziehungskuren helfen immer nur eine Zeitlang.

Musik ist seine Rettung. Genauso wichtig wie Musik ist ihm die Kunst: Er malt und zeichnet.