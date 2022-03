Nach Corona-Ausfall : Ersatz bei „Let's Dance“: Dieser Moderator vertritt Daniel Hartwich

Für „Let's Dance“-Moderator Daniel Hartwich wurde eine Corona-Vertretung gefunden: es springt ein Profi für Flirt-Fragen und sportliche Höchstleistungen ein.

Moderator Jan Köppen springt am Freitag ein und moderiert die RTL-Show „Let's Dance“. Gemeinsam mit Co-Moderatorin Victoria Swarovski wird der 39-Jährige am Abend (20.15 Uhr) durch die fünfte Live-Sendung der Tanz-Show führen, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Kollege Daniel Hartwich ist wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne. Köppen ist ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.