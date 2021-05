Fußballprofi : Erster schwarzer Nationalspieler Erwin Kostedde wird 75

Das Leben hat Erwin Kostedde nicht immer gut mitgespielt. Unter Rassismus hat der erste schwarze deutsche Nationalspieler immer gelitten. So lange er Tore schoss war er der deutsche Pelé.

Frankfurt am Main | Erwin Kostedde, Deutschlands erster schwarzer Fußball-Nationalspieler, hat zeitlebens unter Rassismus gelitten - bis heute. „Es ist geblieben wie früher. Das ist eine harte Aussage“, sagte der in Münster geborene Sohn eines US-Besatzungssoldaten und einer Deutschen, der am Freitag 75 Jahre alt wird, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Es...

