Horror-Clown : «Es»: Überzeugende Neuverfilmung von Kings Bestseller

25.Sep.2017

Mit «Es» kommt einer der größten Horror-Bestseller aller Zeiten ins Kino: Der Film beginnt mit dem Mord am sechsjährigen Georgie Denbrough in der US-Kleinstadt Derry Ende der 80er Jahre durch den gruseligen Clown Pennywise.

Eine Gruppe von Teenagern, angeführt von Georgies Bruder Bill, versucht, den Tod und weitere mysteriöse Geschehnisse in Derry aufzuklären - dabei merken sie schnell, dass sie sich ihren schlimmsten Ängsten stellen müssen, um die Taten des Clowns zu überleben.

«Es» funktioniert als eigenständiger Film, ist aber der erste von zwei Teilen einer Stephen-King-Verfilmung. In den USA hatte der Schocker bei Kritikern und Publikum zurecht riesigen Erfolg: Regisseur Andrés Muschietti setzt zwar auf ausgiebige Schockeffekte, überzeugt aber genauso in den Teilen, die vom schwierigen Heranwachsen der Teenager in der Provinz handeln.

Es, USA 2017, 135 Min., FSK ab 16, von Andrés Muschietti, mit Jaeden Lieberher, Bill Skarsgard, Sophia Lillis

