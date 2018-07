«You Let Me Walk Alone» : ESC-Sänger Schulte will noch mal

Michael Schulte würde es definitiv wieder tun. Der Sänger ist ein großer Fan des ESC und hätte nichts gegen einen erneuten Auftritt einzuwenden. Doch jetzt plant er erst mal seine eigene Tour.

von dpa

07. Juli 2018, 12:43 Uhr

Michael Schulte (28) würde gerne noch mal beim Eurovision Song Contest (ESC) auftreten. «Ich würde das definitiv nicht verneinen, noch einmal der deutsche ESC-Vertreter sein zu dürfen, wenn man mich lässt», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Samstag).

«Ich liebe diese Veranstaltung. Ich habe sie immer geliebt.» Im Mai war Schulte mit seinem Lied «You Let Me Walk Alone» beim ESC in Lissabon überraschend auf Platz vier gelandet.

Er wolle «kein ESC-One-Hit-Wonder bleiben», sondern sich etablieren, sagte Schulte. Im September soll seine neue Single erscheinen. Außerdem sei eine Tour geplant.

Der Ruhm hat aber auch Begleiterscheinungen: «Man fühlt sich seiner völligen Privatsphäre etwas beraubt.» So sei er mit seiner Frau in einem Café gewesen, als jemand aus nächster Nähe ein Foto gemacht habe. «Einfach so, ohne zu fragen. Ich finde, ein bisschen Respekt gehört dazu. Man ist ja kein Tier im Zoo. Aber ansonsten sind die Leute sehr lieb.»