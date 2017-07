Einschaltquoten : Fast 2,5 Millionen TV-Zuschauer sehen Kohl-Beisetzung

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

Die Beisetzung von Altkanzler Helmut Kohl war am Samstagnachmittag ein Zuschauermagnet. 2,46 Millionen Zuschauer (13,5 Prozent) verfolgten ab 17.10 Uhr im Ersten die Messe im Dom zu Speyer, für die sogar die «Tagesschau» verschoben wurde.

Nur die Hauptnachrichten um 20.20 Uhr (5,02 Millionen/19,3 Prozent) und das Wissensquiz «Wer weiß denn sowas XXL» um 20.35 Uhr (5,30 Millionen/21,6 Prozent) waren im Ersten noch stärker. Der ZDF-Krimi «Friesland: Klootschießen» um 20.15 Uhr kam auf 4,55 Millionen (16,9 Prozent).

Ordentlich lief für RTL die Premiere der neuen Show «The Wall», die 2,51 Millionen (9,5 Prozent) anlockte. Sat.1 kam mit dem Fantasyfilm «Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen» auf 1,69 Millionen (6,3 Prozent).

Vox hatte den «Thriller «72 Stunden - The Next Three Days» im Programm, das schalteten 1,06 Millionen (4,0 Prozent) ein. Genauso viele Zuschauer entschieden sich für den Abenteuerfilm «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten», den ProSieben kurzfristig anstelle einer neuen Show ins Programm gehoben hatte. Auch der Marktanteil war identisch. Die Krimiserie «Hawaii Five-O» erreichte 920 000 Zuschauer (3,5 Prozent).

