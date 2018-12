Junger deutscher Film : Filmfestival Max Ophüls Preis feiert Jubiläum

Mit Preisen und viel Prominenz: Das Filmfestival Max Ophüls Preis wird 40.

14. Dezember 2018, 16:02 Uhr

Das Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken wird zu seiner Jubiläumsveranstaltung im Januar Preisgelder von insgesamt 118 500 Euro verleihen. «Das ist ein Rekordergebnis», kündigten Festivalleiterin Svenja Böttger und Programmkurator Oliver Baumgarten am Freitag an.

Die 40. Festivals-Ausgabe ist vom 14. bis 20. Januar 2019 in der saarländischen Landeshauptstadt geplant. Gezeigt werden 153 Filme, darunter 62, die in vier Wettbewerben starten. Der Preis für den besten Spielfilm ist mit 36 000 Euro dotiert.

Das MOP gilt als das wichtigste Festival für den jungen deutschsprachigen Film. Es steht für die Entdeckung junger Talente aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Eröffnet wird die Filmwoche 2019 mit der Weltpremiere von Philipp Leinemanns Polit-Thriller «Das Ende der Wahrheit». Eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, Iris Berben, wird für ihre Verdienste um den Filmnachwuchs mit dem Ehrenpreis des MOP ausgezeichnet.