Preis für Lebenswerk : Filmfestival von Locarno ehrt Trash-König John Waters

John Waters ist Kult: In seinen schrägen Film hat der Trash-König immer wieder die Grenzen des guten Geschmacks überschritten. Jetzt wird er für sein Lebenswerk geehrt.

von dpa

10. April 2019, 09:09 Uhr

Kultregisseur John Waters, bekannt für Trashfilme wie «Pink Flamingos» und derbe Ekelszenen, soll beim Filmfestival von Locarno den Lebenswerk-Preis erhalten.

John Waters eine der höchsten Ehrungen des Festivals zuzusprechen, sei «das perfekte Manifest», sagte dessen neue künstlerische Leiterin Lili Hinstin laut einer Mitteilung der Festivalmacher.

Der «Goldene Leopard» werde am 16. August an den 72-jährigen Amerikaner übergeben. Hinstin: «Sein empörendes, unterhaltsames und freudvolles Werk ist ein Symbol der Freiheit, weit weg von der politischen Korrektheit, die heute herrscht. Was er politisch und künstlerisch vertrat, lebt bis heute fort.» Sie freue sich darauf, Waters' «unfassbare Arbeit» mit dem Publikum teilen zu dürfen.

Der Hollywood-Star mit dem hauchdünnen Oberlippenbärtchen gilt als notorischer Tabubrecher. Mit dem Transvestiten Divine, den er aus Schulzeiten kannte, drehte er 1972 den schrillen Schocker «Pink Flamingos». Die berüchtigte Szene, in der Divine Hundekot verspeist, trug dazu bei, dass Waters als «Trash-Papst» gefeiert wurde.

Nachdem er sich 1981 in der Gesellschaftssatire «Polyester» über das amerikanische Vorstadtleben lustig gemacht hatte, prangerte der schwule Filmemacher mit dem Filmmusical «Hairspray» 1988 auf sarkastische Weise Rassismus und Diskriminierung an.