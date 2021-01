RTL-Sendung : Finalisten in der „Dschungelshow“ stehen fest

Die Zuschauer haben entschieden: Djamila Rowe und Filip Pavlovic haben es ebenfalls ins Finale geschafft.

Hürth | Im Fernseh-Dschungel von RTL stehen die Finalisten fest: Am Donnerstagabend schickten die Zuschauer Reality-TV-Urgestein Djamila Rowe (53/„Die Alm“) und Filip Pavlovic (26/„Die Bachelorette“) per Telefon-Wahl in die alles entscheidende Runde. Sam Dyl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.