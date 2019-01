Vorbild : Florian David Fitz setzt sich für die Umwelt ein

Auch wenn es ihm nicht leicht fällt, isst der Schauspieler heute viel weniger Fleisch als früher. Das tut er zum Schutz der Umwelt.

von dpa

27. Januar 2019, 11:06 Uhr

Der Schauspieler Florian David Fitz (44) versucht, umweltbewusst zu leben. «Es ist natürlich immer so ein bisschen so ein Ding, weil wir fliegen wahnsinnig viel, und das ist dann eigentlich relativ uncool», sagte Fitz am Samstagabend am Rande des Deutschen Filmballs im Bayerischen Hof in München.

Abgesehen davon aber fahre er «wahnsinnig viel» und gerne Fahrrad und versuche für den Klimaschutz weniger Fleisch zu essen. Nur noch einmal die Woche Fleisch zu essen etwa sei zwar «anstrengender als man denkt», sagte Fitz, «aber damit können wir glaube ich alle einen ganz schnellen Beitrag leisten».

Zuletzt hatte Fitz sich für Bienen eingesetzt und unter anderem auf Instagram für das bayerische Volksbegehren zum Erhalt der Artenvielfalt geworben.