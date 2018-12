Schauspieler : Florian David Fitz über Konkurrenz zwischen Männern

Florian David Fitz glaubt, dass Männer im ständigen Wettbewerb stehen, um eine Frau zu bekommen.

von dpa

05. Dezember 2018, 10:11 Uhr

Schauspieler und Regisseur Florian David Fitz (44) ist überzeugt davon, dass Männer im ständigen Wettbewerb stehen. Das sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur anlässlich seines neuen Kino-Films «100 Dinge».

«Ich glaube, dass wir Männer ein Konkurrenzproblem haben, weil wir genetisch so ticken. Der, der am höchsten springt, kriegt die Frau. Das ist das Grundprogramm. Wir müssen alle immer so ein bisschen besser sein. Ob das nun die Nische ist, ich bin der lustigste, der schnellste, der klügste.»

Frauen hätten das auf eine andere Weise. Er glaube aber nicht, dass Männerfreundschaften deswegen oberflächlicher seien. Zumindest könne er das selbst nicht bestätigen.

In «100 Dinge» geht es um eine Wette zwischen zwei Freunden. Gespielt werden sie von Fitz, der auch Regie führt, und Matthias Schweighöfer (37), der nicht nur als Darsteller, sondern auch als Produzent agiert. Die Komödie startet am 6. Dezember in den deutschen Kinos.