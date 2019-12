Neuer «Traumschiff»-Kapitän : Florian Silbereisen: Fit mit Stehpaddeln

Als neuer «Traumschiff»-Kapitän muss sich Florian Silbereisen fit halten. Sein sportlicher Ehrgeiz hält sich aber in Grenzen.

Avatar_prignitzer von dpa

12. Dezember 2019, 12:15 Uhr

Der neue «Traumschiff»-Kapitän Florian Silbereisen (38) hält sich mit Stehpaddeln fit.

«Durch das ständige Gleichgewichthalten und Ausbalancieren beim Stand-Up-Paddling trainiert man den ganzen Körper» sagte der TV-Moderator und Schauspieler im Interview der Zeitschrift «Gala». Sein sportlicher Ehrgeiz halte sich aber in Grenzen: «Meistens benutzt man die Bretter eher als entspannte Liegefläche.»

Silbereisen wird zu Weihnachten (26. Dezember, 20.15 Uhr) erstmals in seiner Rolle als Kapitän Max Parger in der ZDF-Reihe «Das Traumschiff» zu sehen sein. Bei den Dreharbeiten hätten ihn die riesigen Dünen Marokkos sehr fasziniert. An Bord der «MS Amadea» habe er jedoch die prägendsten Momente erlebt. «Wenn man bei der Atlantiküberfahrt bei Windstärken von sechs bis zehn auf der Brücke steht, dann weiß man, welcher Ort der spektakulärste ist», betonte der 38-Jährige.