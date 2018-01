Abschied : France Gall im Alter von 70 Jahren gestorben

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfgang Weihs 1 von 1

Die französische Sängerin France Gall ist tot. Sie erlag am Sonntag im Alter von 70 Jahren einer Krebserkrankung. Das teilte Galls Kommunikationsbeauftragte Geneviève Salama der französischen Nachrichtenagentur AFP mit.

«Es gibt Worte, die man niemals aussprechen will», hieß es in der Erklärung, «France Gall ist am 7. Januar in das Weiße Paradies gelangt(...).»

Gall wurde seit Mitte Dezember in einem Krankenhaus in Neuilly bei Paris behandelt, offizieller Grund war eine schwere Infektion, wie AFP berichtete.

Gall hatte ihre Karriere früh begonnen, mit 15 Jahren fing sie an zu singen. Ihr Vater, Robert Gall, schrieb Liedtexte für den Chansonier Charles Aznavour. Mit «Poupée de cire, poupée de son» gewann die blonde Sängerin 1965 für Luxemburg den Grand Prix Eurovision de la Chanson.

Zwischen 1966 und 1972 sang Gall auch auf Deutsch. «Ich liebe dich, so wie du bist», «Kilimandscharo», «Zwei Apfelsinen im Haar» und «Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte» zählen zu ihren bekanntesten Songs. Große Erfolge waren auch «Tout pour la musique» und «Ella, elle l’a», das sich in Deutschland 1988 vier Wochen lang auf Platz eins halten konnte.

Galls erlebte mehrere harte Schicksalsschläge. Ihr Mann Michel Berger starb 1992 mit 44 Jahren, fünf Jahre später ihre Tochter Pauline. Die damals 19-Jährige litt an der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose. Von den Schicksalsschlägen erholte sich Gall nur schwer.