Premiere : Franz Rogowski mit starkem Film beim Festival Cannes

„Große Freiheit“ heißt der Film, den der Schauspieler Franz Rogowski jetzt in Cannes vorgestellt hat. Es geht um schwule Liebe und den Paragrafen 175 in Deutschland.

Cannes | Ein Drama über die Unterdrückung von Homosexuellen in Deutschland mit Franz Rogowski in der Hauptrolle hat beim Filmfestival Cannes berührt. Der Schauspieler Rogowski verkörpert in dem Film „Große Freiheit“ einen schwulen Mann, der im Nachkriegsdeutschland wegen seiner Homosexualität und Paragraph 175 immer wieder ins Gefängnis muss. Das Werk des ö...

