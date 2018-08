Abschied : Französischer Starkoch Joël Robuchon gestorben

Er gehörte zu den Wegbereitern der «Nouvelle Cuisine» und führte eine weltweite Gastronomiegruppe. In Paris trägt ein Zwei-Sterne-Haus seinen Namen. Er starb am Montag im Alter von 73 Jahren.

von dpa

06. August 2018, 13:08 Uhr

Der französische Starkoch Joël Robuchon ist tot. Er starb am Montag in Alter von 73 Jahren in Genf, wie sein Pressebüro der Deutschen Presse-Agentur in Paris auf Anfrage bestätigte. Robuchon gehörte zu den Wegbereitern der «Nouvelle Cuisine» und führte eine weltweite Gastronomiegruppe.

Mit seinem Restaurants hat der aus Westfrankreich stammende Gastronom nach Angaben seines Unternehmens weltweit die meisten Sterne im renomierten Michelin-Gastronomieführer. In Paris trägt unter anderem das Zwei-Sterne-Haus L'Atélier de Joël Robuchon - St.Germain» seinen Namen.

Frankreichs Regierungssprecher Benjamin Griveaux würdigte via Twitter Robuchon als visionären «Chef» - so werden in Frankreich Spitzenköche genannt. Er habe von Paris bis Schanghai zur Bedeutung der französischen Gastronomie beigetragen.