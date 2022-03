Kriminalität : Geburtstag im Knast: Ex-Mogul Weinstein wird 70

Vom Hollywood-Produzenten zum verurteilten Sexualstraftäter: Die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein lösten die weltweite MeToo-Bewegung aus. Nun feiert er seinen 70. Geburtstag im Gefängnis.

Es ist keine feine Adresse, an der Harvey Weinstein am Samstag (19. März) seinen 70. Geburtstag erleben wird. Nur rund zehn Kilometer östlich von Hollywood, aber unendlich weit von seiner früheren Glamour-Welt entfernt sitzt der Ex-Filmproduzent derzeit im „Twin Towers“-Gefängnis in einem schäbigen Viertel von Los Angeles ein. Hinter der siebenstöckig...

