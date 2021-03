Pandemie : Geburtstagsparade für die Queen wieder nicht in London

Der Buckingham Palast hatte zu Jahresbeginn die Hoffnung auf eine möglicherweise coronabedingt verkleinerte „Trooping the Colour“-Parade für die Königin gehofft. Nun das Aus.

London | Wegen der Corona-Pandemie findet die traditionelle Geburtstagsparade für Queen Elizabeth II. (94) auch in diesem Jahr nicht in London statt. Erwogen werde erneut eine schlichte Zeremonie am Schloss Windsor außerhalb der britischen Hauptstadt, teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit. Die Königin hat am 21. April Geburtstag, sie wird dieses Jahr ...

