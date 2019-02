Fantasy-Serie : George R.R. Martin: Kein Auftritt bei «Game of Thrones»

Im April startet die letzte Staffel der Kultserie «Game of Thrones». Erfinder George R.R. Martin hätte dort einen Cameo-Auftritt haben können. Doch er sagte aus gutem Grund ab.

von dpa

28. Februar 2019, 09:42 Uhr

Für Fans sind die kurzen Promi-Auftritte seit jeher ein Highlight - Buchautor George R.R. Martin (70) hat auf ein Erscheinen in der Schlussstaffel der HBO-Serie «Game of Thrones» jedoch verzichtet.

Wie die Zeitschrift «Entertainment Weekly» online berichtete, hatte Martin, auf dessen Romanreihe «Das Lied von Eis und Feuer» die Serie basiert, einen guten Grund: Er wollte sich nicht von der Arbeit an seinem sechsten Roman ablenken lassen.

Die Produzenten David Benioff und Dan Weiss hatten ihn den Angaben zufolge nach Nordirland eingeladen, um ihn in einer der letzten Folgen auftreten zu lassen, berichtete Martin. «Ich war geneigt, das zu tun.» Doch für einen sogenannten Cameo-Auftritt von seinem Zuhause in New Mexico nach Belfast zurückkehren, wo die große Schlacht der letzten Serie gedreht wurde? Dafür hatte er dann doch keine Zeit. In der ersten Staffel hätte Martin einen Cameo haben sollen - allerdings musste die Szene neu gedreht werden.

Der fünfte Band von Martins Saga erschien auf Englisch im Jahr 2011. Seitdem warten die Fans der Buchreihe auf die Fortsetzung «The Winds of Winter». Und ein siebter Roman ist auch schon geplant. Bis zum Beginn der achten Staffel der Serie ist es nicht mehr ganz so lange: Am 14. April soll der finale Kampf um Westeros in den USA beginnen.