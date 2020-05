US-Model : Gigi Hadid ist schwanger - «Wir sind sehr aufgeregt»

Es hatte Gerüchte gegeben, nun hat die 25-Jährige sie in einer Talkshow bestätigt. Sie erwartet zusammen mit dem Sänger Zayn Malik ein Baby.

Avatar_prignitzer von dpa

01. Mai 2020, 11:34 Uhr

Das US-amerikanische Model Gigi Hadid (25) ist zum ersten Mal schwanger.

«Natürlich haben wir uns gewünscht, dass wir das zu unseren Bedingungen hätten mitteilen können, aber wir sind sehr aufgeregt und glücklich und dankbar wegen der guten Wünsche und Unterstützung von allen», sagte Hadid bei einer «Tonight Show» als Videoschalte mit Jimmy Fallon. Das Gespräch wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) ausgestrahlt.

«Besonders in diesen Zeiten ist es ein Silberstreifen (am Horizont), zu Hause sein zu können und zusammen und es wirklich von einem zum anderen Tag zu erleben», sagte das Model. Der Vater des Kindes ist der ehemalige One-Direction-Sänger Zayn Malik (27).

Die Gerüchteküche über eine Schwangerschaft bereits um die 20. Woche hatte schon in den vergangenen Tagen nach einem «tmz»-Bericht gebrodelt. Demnach erwarten die beiden ein Mädchen. Moderator Fallon hatte sein coronabedingt per Videochat geführtes Gespräch ganz direkt mit einem herzlichen Glückwunsch zu den «großartigen Neuigkeiten» an die werdende Mutter begonnen, woraufhin Hadid sich freudig bedankte.

Hadid und Malik hatten sich 2018 nach mehr als zweijähriger Beziehung getrennt. Erst im Frühjahr hatten sie nach Medienberichten mitgeteilt, wieder zusammen zu sein.

Gigi Hadid hat 53,2 Millionen Follower bei Instagram. Sie ist die Tochter des ehemaligen niederländischen Models Yolanda Foster, ihre Schwester Bella Hadid ist ebenfalls ein sehr erfolgreiches Model.