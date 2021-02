Nazi-Vergleich : Gina Carano fliegt bei „The Mandalorian“ raus

Die Schauspielerin Gina Carano fällt nicht zum ersten Mal mit irritierenden Äußerungen im Netz auf. Eine Produktionsfirma zieht nun Konsequenzen.

Berlin | US-Schauspielerin Gina Carano fliegt bei der Star-Wars-Streamingserie „The Mandalorian“ raus. Hintergrund sind umstrittene Äußerungen in sozialen Medien. In einem am Donnerstag von dem Internetportal „deadline.com“ und mehreren anderen Branchendienst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.