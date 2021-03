Road To The Sun : Gitarrenvirtuosen auf Augenhöhe: Pat Metheny verneigt sich

Pat Metheny gilt als einer der weltbesten Jazz-Gitarristen. Er hat dennoch kein Problem damit, sich vor anderen Könnern seines Instruments zu verbeugen - auf einem Album mit fünf US-Virtuosen.

Berlin | Was hat der weltberühmte US-Gitarrist Pat Metheny nicht schon alles ausprobiert. Von Pop mit David Bowie und Filmmusik über Jazz aller Schattierungen bis zum improvisierten Krach auf dem Album „Zero Tolerance For Silence“ (1994) war kaum ein Spielfeld vor dem Virtuosen sicher. Von seinem neuen Album, das sein Name ziert, könnten einige Verehrer den...

