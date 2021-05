Song Contest : Glamour, Glitzer, Gefühl: Endlich wieder ESC

2020 fiel er aus, 2021 wird er nachgeholt: der 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam. Im Finale des größten Musikspektakels der Welt treten 26 Länder an.

Rotterdam | Nach einer Corona-Zwangspause letztes Jahr steht Europa nun vor dem Finale des größten TV-Musikspektakels der Welt und das auch noch mit Live-Publikum. 26 Länder treten am Samstag ab 21 Uhr beim Finale des Eurovision Song Contest im Veranstaltungszentrum Ahoy in Rotterdam an. Der 65. ESC gilt als die erste internationale Musik-Show in Europa seit B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.