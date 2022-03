Oscars : Glamour, Krisen und „The Power of the Dog“

Schreiben „The Power of the Dog“ oder „Coda“ Oscar-Geschichte? Nehmen zwei Deutsche Trophäen in Empfang? Wie bunt und wie ernst wird die Show? Die 94. Academy Awards sind spannend, dafür sorgt auch ein Frauentrio.

Anthony Hopkins, Lady Gaga, John Travolta, Mila Kunis: das sind einige der großen Stars, die bei der Oscar-Gala am Sonntag (27. März, MESZ: 28. März) auf der Bühne stehen. Seit Wochen rührt die Oscar-Akademie die Werbetrommel für die 94. Academy Awards. Sie kündigt „Star-Presenter“ an, die bei der Show Trophäen verteilen sollen, Pop-Stars Beyoncé und B...

