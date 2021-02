Mr. MoMa : Goldhelm zwischen Kunst und Jura - Peter Raue wird 80

Sein Engagement für die Kultur hat Peter Raue den Beinamen „Mr. MoMa“ verschafft. Für den Berliner Anwalt ist die Verbindung zwischen Kunst und Jura sehr direkt. Auf dem Weg trägt er Goldhelm.

Berlin | Der riesige Hype geht auf ihn zurück, Ausharren vor der Neuen Nationalgalerie, Warteschlangen bis in die Nacht hinein. 1,2 Millionen Menschen wollen 2004 in Berlin die gut 200 Kunstwerke aus dem New Yorker Museum of Modern Art sehen. Die Idee dafür -...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.