Preisverleihung : „Gratiszeug“ vor den Oscars: Hanfkosmetik als Geschenk

Kleidung, Schmuck, Kosmetik und vieles mehr erhalten Oscar-Nominierte bei einer Tour durch die Geschenk-Lounges. Dieses Jahr sind vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs aber auch Spenden erwünscht.

Hanfkosmetik, Botox-Spritzen, Schmuck und Edel-Produkte für den Schoßhund: das und vieles mehr gibt es für Oscar-Nominierte, TV-Sternchen, Models und andere Promis gratis, wenn sie in gesponserten „Swag Suites“, also Geschenk-Lounges, auf Beutezug gehen. Gefüllte Taschen Auch den 11-jährigen Kinderstar Ravi-Cabot Conyers, der in dem Disney-Streifen „E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.