TV-Kochshow : «Grill den Henssler» mit neuer Jury und Moderatorin

Steffen Henssler schmeißt den Herd wieder an. Bei dem Grill-Fest gibt es einige neue Gesichter zu begrüßen.

von dpa

20. Februar 2019, 18:28 Uhr

TV-Koch Steffen Henssler (46) startet sein «Grill den Henssler»-Comeback bei Vox mit neuen Gesichtern in der Jury und bei der Moderation.

Neben Reiner Calmund, der seit Anfang an dabei ist, gehören in der Neuauflage Hensslers Koch-Kollege Christian Rach und Komikerin Mirja Boes, die mit Freunden ein Restaurant in Essen betreibt, zu den Juroren. Moderiert wird die Koch-Show nicht mehr von Ruth Moschner, sondern von Annie Hoffmann («Knife Fight Club»), wie der Sender mitteilte.

Geplant seien zunächst vier Folgen im Frühjahr, hieß es. Das Konzept bleibe beim Alten: Drei Prominente treten am Herd gegen den Hamburger an - wer die meisten Punkte absahnt gewinnt ein Preisgeld für den guten Zweck. «Grill den Henssler» lief zwischen 2013 und 2017 bei Vox und erreichte den Angaben zufolge Marktanteile von bis zu 11,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.