Einschaltquoten : Großes Interesse an Sondersendungen über Prinz Philip

Der Tod des Queen-Gatten hat viele Zuschauer auch in Deutschland offenbar berührt. ARD und ZDF ließen das Leben von Prinz Philip in Specials Revue passieren, was ein Millionenpublikum interessierte.

Berlin | Eine neue Folge der ZDF-Krimireihe „Der Alte“ hat bei den Quoten zur besten Sendezeit am Freitagabend vorn gelegen. 6,08 Millionen Zuschauer wollten sehen, wie Jan-Gregor Kremp als Hauptkommissar Richard Voss um 20.15 Uhr in „Unsterblich“ ermittelt. Das entspricht einem Marktanteil von 18,7 Prozent. Die ARD erreichte mit „Daheim in den Bergen“ 4,42...

