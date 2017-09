Einschaltquoten : Gut acht Millionen bei der Bayern-Niederlage

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Kneffel 1 von 1

von dpa

erstellt am 28.Sep.2017 | 10:14 Uhr

8,27 Millionen Zuschauer verfolgten am Mittwochabend ab 20.45 Uhr im ZDF den zweiten Auftritt des Deutschen Fußball-Meisters in der Champions League in der laufenden Saison. Der Marktanteil betrug 28,9 Prozent.

Von der hohen Resonanz profitierte auch das Nachrichtenmagazin «heute-journal», das in der Halbzeitpause gegen 21.30 Uhr 7,68 Millionen Menschen (25,4 Prozent) sahen.