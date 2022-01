Voting bei RTL-Show : „Gut so!“: Nächster Reality-Star muss das Dschungelcamp verlassen

Da waren’s nur noch acht Kandidaten: Eine weitere Teilnehmerin wurde von den RTL-Zuschauern aus dem Dschungelcamp gewählt. Sie war wohl zu siegessicher.

Aus der Traum von der Dschungelkrone für Reality-Darstellerin Jasmin Herren („Das Sommerhaus der Stars“). Die 43-jährige Witwe von Willi Herren bekam am Samstagabend im RTL-Dschungelcamp die wenigsten Stimmen beim Zuschauervoting. Herren, die vergangene Woche eine Schlager-Ballade über ihren Mann angekündigt hatte, nahm die Entscheidung mit Fassung. „Ich gönn's euch allen und freue mich, auch jetzt mal in eine Wanne zu kommen“. Embedded reference tweet Die Reaktionen im Netz auf Herrens Aus im Dschungelcamp waren deutlich. Auf die Frage „Werdet ihr sie vermissen?“ auf dem Twitterkanal von RTL waren sich die Nutzer einig: „Neeeiiiinn“, „Ähm… nö“, „Wer war Sie nochmal?“ und „Gut so!“ lauteten die typischen Antworten. Nicht gut angekommen ist den Kommentaren nach Jasmin Herrens Siegersicherheit: „Selber Schuld. Wer sich schon zur Siegerin erklärt... Langsam sollte doch bekannt sein, wie wir ticken“, schrieb etwa eine Nutzerin. Erstmals in dieser Staffel entschieden die Kandidaten selbst, wer von ihnen in die „Dschungelprüfung“ gehen sollte. Die Camper wählten Manuel Flickinger (33, „Prince Charming“) und Filip Pavlovic (27, „Bachelorette“), die gemeinsam bei der „Bundesekelbahn“ erst kegeln und dann Würmer, Schweinepenis, Innereien und Perlhuhnherzen essen mussten. Die beiden griffen tapfer zu und bekamen sieben Sterne zusammen, die in Essen umgemünzt werden. „Da kommen auch mal dumme Sachen raus.“ Schauspieler Eric Stehfest (32) zog an Tag Neun weiter das Misstrauen einiger Mitcamper durch seine Freundlichkeit auf sich, hinter der – so Linda Nobat, Pavlovic und Herren – auch Strategie stecken könnte. „Er ist einfach zu heiß auf die Krone“, analysierte Pavlovic. „Er will hier nichts Schlechtes sagen.“ Stehfest sei schlau und wortgewandt. „Ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, da kommen auch mal dumme Sachen raus.“ Daneben tauschten sich Nobat und Tina Ruland über schlechte Erfahrungen mit Männern aus und Pavlovic verriet beim Politik-Gespräch am Lagerfeuer, dass er in Hamburg früher ab und zu Olaf Scholz im Shisha-Café gesehen habe. „Der ist halt immer krass aufgefallen. Der war halt der einzige immer mit Anzug und Krawatte.“ Mit Herrens Rausschmiss sind noch acht Kandidaten im Rennen um die Dschungelkrone übrig. Die 15. Staffel der Reality-Show mit dem vollen Namen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ entsteht coronabedingt in Südafrika statt wie früher in Australien....

