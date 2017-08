Solo : Hannelore Hoger war immer unabhängig

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Die Schauspielerin Hannelore Hoger («Bella Block») ist froh, nie finanziell von einem Mann abhängig gewesen zu sein. «Ich war immer meine eigene Frau. Ich habe mein Geld verdient, war nie abhängig und hatte die Möglichkeit zu gehen», sagte sie der «Bild am Sonntag» anlässlich ihres 75. Geburtstages. Geld sei in ihren Beziehungen nie wichtig gewesen, sagte Hoger, die nie verheiratet war.

«Wenn in einer Liebesbeziehung Geld eine Rolle spielt, läuft es falsch. Damit entsteht Abhängigkeit, das ist Gift für die Liebe.» Ihren Geburtstag am Sonntag (20.8.) wollte sie im kleinsten Kreis feiern. «Ich veranstalte kein großes Fest, sondern feiere mit meiner Tochter Nina. Sie ist der wichtigste Mensch in meinem Leben.»

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 12:01 Uhr