Krieg in der Ukraine : Hans Zimmer: „Ich möchte, dass dieses Gemetzel aufhört”

In wenigen Tagen geht Hans Zimmer auf Tournee. Im Orchester spielen auch ukrainische Musiker mit.

Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer (64) will ein klares Zeichen gegen den Krieg Russlands in der Ukraine setzen. Derzeit bereitet sich der Oscar-Preisträger auf eine neue Tournee vor, bei der auch ukrainische Musiker mitspielen sollen. „Dieses Orchester ist kostbar”, sagte Zimmer in Berlin. Er betonte, wie wichtig es sei, mit den Menschen aufzutret...

