Fortsetzung : «Happy Deathday 2 U»: Zeitschleifen-Horror geht weiter

Die Leidensgeschichte von Tree geht in die zweite Runde. Auch in der Fortsetzung ist die Studentin in einer Zeitschleife gefangen. Doch dieses Mal hat es der Mann mit dem Babymaskengesicht nicht nur auf sie abgesehen.

von dpa

13. Februar 2019, 11:09 Uhr

Bald zwei Kinojahre her ist es, dass die junge Studentin Tree auf großer Leinwand ein und denselben Tag immer wieder und wieder durchleben musste. Und da half es ihr auch rein gar nichts, dass es sich bei diesem 18. September um ihren eigenen Geburtstag handelte.

Dass der Tag außerdem auch noch immer wieder mit ihrem Tod endete, herbeigeführt durch einen unheimlichen, einen maskierten Mann, hat die Sache damals noch zusätzlich verunschönt...

Trees Leidensgeschichte wollten derart viele Horrorfans miterleben, dass der Film weltweit deutlich mehr als 100 Millionen US-Dollar an den Kassen einspielen konnte. Und das bei einem geschätzten Budget von nur rund 5 Millionen Dollar.

Nun geht die Leidensgeschichte von Tree in eine zweite Runde. Wieder sieht sich die arme Studentin in einer Zeitschleife gefangen - mit einem allerdings nicht ganz irrelevanten Unterschied: Der Mann mit dem kugelrunden Babymaskengesicht hat es diesmal nicht nur auf Tree, sondern auch auf all die Menschen um sie herum abgesehen.

Fans des ersten Teils von 2017 dürfte es freuen, dass Schauspielerin Jessica Rothe erneut als Tree zu sehen ist, und dass auch Regisseur Christopher Landon und Erfolgsproduzent Jason Blum («Get Out») wieder mit von der Partie sind. Sowohl in den Staaten als auch bei uns ist für «Happy Deathday 2 U» ein pärchenkompatibler Kinostart rund um den Valentinstag vorgesehen (in den USA am 13.2.).

Happy Deathday 2 U, USA 2019, 100 Min., FSK ab 12, von Christopher Landon, mit Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine