Versteigerung : Hausschuhe von Winston Churchill kommen unter den Hammer

Gerade erst ließ Hollywoodstar Angelina Jolie ein von Winston Churchill gemaltes Bild versteigern. Jetzt sind weitere Erinnerungsstücke des früheren britischen Premiers im Angebot.

West Sussex | Fans des früheren britischen Premiers Winston Churchill können in London bald dessen Hausschuhe ersteigern. Das Auktionshaus Bellmans in der Grafschaft West Sussex rechnet mit bis zu 15.000 Pfund (umgerechnet knapp als 17.400 Euro) für die Samt-Pantoffeln des Politikers, auf denen in Gold dessen Initialen gestickt sind. Außerdem soll bei der Auktio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.