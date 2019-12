Bevorzugt : Heiner Lauterbach: «Vieles im Leben ist Glückssache»

Der Schauspieler und seine Frau sind seit 18 Jahren verheiratet - glücklich.

15. Dezember 2019, 14:59 Uhr

Für Heiner Lauterbach (66, «Wir sind die Neuen») hat vieles im Leben mit Glück zu tun.

Der seit 18 Jahren mit seiner Frau Viktoria verheiratete Schauspieler sagte am Sonntag im Gespräch mit dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel: «Ich habe viel Glück mit Viktoria, wie ich auch überhaupt viel Glück im Leben habe. Vieles im Leben ist Glücksache, du musst den richtigen Menschen in der richtigen Zeit treffen.» Er habe sofort gewusst, dass aus Viktoria und ihm etwas werden könne.

Seine Frau zeigte sich im Gespräch etwas zurückhaltender und sagte: «Ich wusste nicht, ob du liiert bist und dann hattest du gut getrunken.» Einig ist sich das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, aber in der Bewertung seiner Ehe. «Unsere Ehe ist bis heute nicht auserzählt», sagte Viktoria.