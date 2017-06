Ex-Bundeskanzler : Helmut Kohl ist tot

vergrößern 1 von 1 Foto: Arno Burgi 1 von 1

Helmut Kohl ist nach übereinstimmenden Medienangaben heute in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben.

Helmut Kohl ist als Kanzler der deutschen Einheit in die Nachkriegsgeschichte eingegangen und steht in der Bundesrepublik für eine Ära. Seit Ende 1999 wird sein Name jedoch auch verbunden mit den Schwarzen Kassen der Union und mit dem Parteispendenskandal, der die lange von ihm mit fester Hand geführte Partei in ihre bisher schwerste Krise stürzte.

Der am 3. April 1930 in Ludwigshafen geborene Pfälzer, dem der Fall der Mauer 1989 zum Höhepunkt seines politischen Lebens wurde, führte die Union von 1973 bis zu seinem Abgang nach der verlorenen Bundestagswahl des Jahres 1998 fast 25 Jahre lang als Vorsitzender. Seit mehr als 40 Jahren ist er Parlamentarier, zuerst im Mainzer Landtag (1959) und seit 1976 im Bundestag. Sieben Jahre war er Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Bei der Bundestagswahl 1976 unterlag er als Kanzlerkandidat der Union knapp Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) und seiner sozial-liberalen Koalition.

1982 löste der promovierte Historiker diesen ab und zog als erster deutscher Regierungschef durch ein konstruktives Misstrauensvotum in das Kanzleramt ein. Keiner der Regierungschefs der westlichen Welt war länger an der Macht als Kohl.

Die „Götterdämmerung' Kohls begann mit dem Ausgang der Bundestagswahl vom Herbst 1998. Mit dem Regierungswechsel verlor er Kanzlerschaft und Parteivorsitz. Sein ihm danach angetragenes Amt als CDU-Ehrenvorsitzender gab er im Januar 2000 auf, weil er die Namen seiner Millionen-Spender nicht nennen wollte. Eine Aussöhnung mit der Partei fand im Juni 2002 statt, als er erstmals nach 1999 wieder an einem Parteitag teilnahm.