Glanz und Gloria in New York : "Himmlische Körper" von Lopez & Co. bei der Met-Gala

Es ist das Klassentreffen der Stars: Bei der "Met-Gala" in New York zeigten sich die Promi-Frauen in imposanten Roben.

von Nina Brinkmann und Viktoria Meinholz

08. Mai 2018, 15:35 Uhr

Die Jahresgala des New Yorker "Metropolitan Museum of Art" (Met) zog unzählige Stars und Sternchen an. Unter dem Motto "Himmlische Körper – Mode und katholische Phantasie" präsentierten einige Gäste ziemlich ausgefallene Kleider und Roben.

Welches Outfit finden Sie am besten? Stimmen Sie ab.