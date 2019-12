Besondere Ehrung : Iris Berben bekommt Bayerische Verfassungsmedaille in Gold

Iris Berben wird eine besondere Ehrung zuteil: sie bekommt die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold.

Avatar_prignitzer von dpa

12. Dezember 2019, 14:38 Uhr

Die Schauspielerin Iris Berben erhält die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold. Sie soll die Auszeichnung am 7. Februar in München von Landtagspräsidentin Ilse Aigner erhalten.

Auch die bayerische Kabarettistin Luise Kinseher ist unter den mehr als 40 Geehrten. Die Festansprache wird der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Kardinal Marx, halten. Die Verfassungsmedaille ist der am seltensten vergebene Orden des Freistaats Bayern.