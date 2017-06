Hilfsbereit : Jamie Oliver: Gratisessen für Londoner Brandopfer

vergrößern 1 von 2 Foto: David Sandison 1 von 2

Der britische Fernsehkoch Jamie Oliver hat den Opfern des Hochhausbrandes in London Gratisessen in seinem nahe gelegenen Restaurant angeboten. «Essen und Trinken gibt es umsonst. Sprechen Sie einfach meinen Manager Juan an und wir werden Sie umsorgen», sagte der 42-Jährige am Mittwoch bei Instagram.

Die Jamie's-Italian-Kette von Oliver hat ein Restaurant im Westfield-Einkaufszentrum in der Nähe des Unglücksorts.

Bei dem Brand des Grenfell Towers im Zentrum der britischen Hauptstadt sind am Mittwochmorgen mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 70 Verletzte werden in Londoner Krankenhäusern behandelt.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 14:01 Uhr